Un giovane di 20 anni, di origine nordafricana, è stato accoltellato nella piazzetta Fiume, nel centro storico di Ruvo di Puglia, nella sera del 7 luglio. È stato trasportato in ospedale in condizioni gravi. La città, generalmente considerata tranquilla, si trova ora ad affrontare un aumento di episodi criminali che hanno generato preoccupazione tra i residenti.

È ricoverato in gravi condizioni il ventenne di origine nordafricana accoltellato nella tarda serata del 7 luglio a Ruvo di Puglia, in piazzetta Fiume, nel cuore della città antica. Il ragazzo è stato soccorso dal personale del 118 e trasferito d’urgenza all’ospedale Don Tonino Bello di Molfetta, dove i medici hanno riscontrato un profondo trauma addominale e hanno disposto il ricovero in codice rosso. Le sue condizioni restano serie. Sull’aggressione stanno indagando i carabinieri, impegnati a chiarire la dinamica dell’accaduto e a ricostruire le circostanze che hanno portato al ferimento. Fondamentale potrebbe rivelarsi la visione dei filmati delle videocamere di sorveglianza installate nella zona. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Ruvo di Puglia, ventenne accoltellato nel centro storico: è grave. E nella «tranquilla» cittadina è allarme per l'escalation criminale

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