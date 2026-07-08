Un uomo di origini nordafricane è stato ferito con un coltello in piazzetta Fiume, a Ruvo di Puglia, nella tarda serata di ieri. La vittima ha riportato ferite gravi e ora si trova in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che stanno indagando sull’accaduto. Nessuna informazione è stata resa nota sulle circostanze o sull’identità dell’aggressore.

Un uomo di origini nordafricane è stato accoltellato nella tarda serata di ieri mentre si trovava in piazzetta Fiume, a Ruvo di Puglia, in provincia di Bari. Soccorso dal personale del 118 è stato classificato come codice rosso e portato d'urgenza all'ospedale Don Tonino Bello di Molfetta dove è ricoverato a causa del profondo trauma addominale riportato. Le sue condizioni sarebbero gravi. Sull'accaduto indagano le forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Ruvo di Puglia, accoltellato in piazza: è grave

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