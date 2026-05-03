Escalation criminale arriva Piantedosi | La Puglia non sarà terra d’impunità

Il ministro dell’Interno ha annunciato che visiterà la regione nei prossimi giorni. La sua presenza arriva dopo un aumento dei reati e delle attività criminali nella zona. Un rappresentante della Commissione Antimafia ha confermato l’arrivo, senza specificare le date. La visita si inserisce in un quadro di tensione tra forze dell’ordine e gruppi criminali locali. La regione si prepara ad accogliere il ministro con una serie di incontri previsti.

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sarà in Puglia nei prossimi giorni. A confermarlo è il vicepresidente della Commissione Antimafia, l'on. Mauro D'Attis di Forza Italia.“Durante la missione della Commissione Antimafia, abbiamo potuto registrare un clima preoccupante in tutto il.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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