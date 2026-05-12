Prato notte di terrore in piazza Mercatale | giovane accoltellato al cuore è grave

Nella notte tra domenica e lunedì, in piazza Mercatale a Prato, un giovane di 23 anni è stato ferito al cuore con un coltello. L’intervento delle forze dell’ordine è stato immediato, e il ragazzo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santo Stefano, dove si trova in condizioni critiche nel reparto di rianimazione. L’area è stata chiusa per le indagini, mentre non sono ancora stati forniti dettagli su quanto accaduto.

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PRATO – Una serata di lavoro finita nel sangue. Un ragazzo di 23 anni è in lotta per la vita nel reparto di rianimazione dell’ospedale Santo Stefano dopo essere stato colpito al cuore con un coltello in piazza Mercatale nella notte tra domenica e lunedì. Tutto è iniziato da un gesto di coraggio che nessuno si aspettava potesse costare così caro. La dinamica. Il giovane aveva appena terminato il turno in uno dei locali affacciati sulla piazza quando, insieme a una collega, si è trovato faccia a faccia con due uomini. I due avrebbero prima molestato la donna e poi avanzato una richiesta di denaro. Il 23enne si è messo in mezzo per difendere la collega e ha risposto no.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Prato, notte di terrore in piazza Mercatale: giovane accoltellato al cuore è grave ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Prato: accoltellato nella notte in piazza Mercatale, è gravissimo. Arrestati gli aggressori Leggi anche: Terrore nella notte, 18enne accoltellato è grave