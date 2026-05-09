Ragazzino di 14 anni accoltellato in piazza Municipio è grave Arrestato 15enne

Da fanpage.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo di 14 anni è stato colpito con tre coltellate in piazza Municipio, nel centro di Napoli. L'aggressione si è verificata ieri, e il giovane si trova in condizioni gravi. La Polizia Municipale ha immediatamente individuato e arrestato un 15enne ritenuto responsabile dell'episodio. La dinamica dell'aggressione è ancora in fase di accertamento.

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Un 14enne è stato ferito con tre coltellate in piazza Municipio, nel centro di Napoli; la Polizia Municipale ha arrestato un 15enne. L'aggressione sarebbe partita per un litigio per una ragazza.🔗 Leggi su Fanpage.it

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