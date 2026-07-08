Russia torna alle Olimpiadi Abodi duro | ‘Irrispettoso nei confronti del popolo ucraino’
La Russia è stata reintegrata alle Olimpiadi, suscitando reazioni dure. Un rappresentante commenta che questa decisione è “irrispettosa nei confronti del popolo ucraino” e sottolinea che le condizioni attuali, invece di migliorare, si sono aggravate. Si evidenzia anche che la situazione non è stata normalizzata e che l’obiettivo dovrebbe essere la pace, non la partecipazione alle competizioni sportive. La posizione espressa è di perplessità e critica.
“Siamo molto perplessi. Rispettosi ma perplessi. Non solo permangono, ma si aggravano le condizioni di una situazione che non è assolutamente normalizzata e non è questa la normalizzazione a cui dobbiamo tendere:la normalizzazione è verso la pace. Così il ministro per lo Sport e i GiovaniAndrea Abodiha commentato la decisione delComitato Olimpico Internazionale(CIO) disospendere lo stop alla partecipazione della Russia alle competizioni internazionali. Parlando a margine della presentazione degli Europei di pallavolo maschile 2026, il titolare di Largo Pietro di Brazzà ha affermato che, a suo modo di vedere, “pensare che si possa tracciare una riga dicendo che quello che è stato fatto fino a oggi è superato mi sembrairrispettoso nei confronti del popolo ucraino“, il quale continua a a morire sotto le bombe sganciate da Mosca. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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