La Russia tornerà alle Olimpiadi | revocata la sospensione del comitato olimpico

Il Comitato Olimpico Russo è stato riammesso alle competizioni internazionali dopo che il Comitato Olimpico Internazionale ha revocato temporaneamente la sospensione, in vigore dal 12 ottobre 2023. La decisione consente alla Russia di partecipare alle Olimpiadi, almeno fino a nuovo aggiornamento. La revoca riguarda esclusivamente la sospensione temporanea e non implica una riabilitazione definitiva del comitato. La misura è stata comunicata dal Cio senza ulteriori dettagli sulle condizioni o eventuali restrizioni.

La Russia tornerà alleOlimpiadi, almeno per il momento. Il Cio ha infatti annunciato di aver revocato“provvisoriamente la sospensione del Comitato Olimpico Russo (ROC), in vigore dal 12 ottobre 2023”.Una decisione che è stata presa dopo“un’analisi approfondita da parte della Commissione Affari Legali,che ha stabilito che il ROC non comprende più tra i propri membri organizzazioni sportive regionali situate in territori rientranti nella giurisdizione del Comitato Olimpico Nazionale (NOC) dell’Ucraina. Inoltre, il ROC ha confermato di non svolgere e di non svolgerà attività in tali territori”. Si tratta di una decisione che segue ciò che era stato annunciato dallo stesso Cio lo scorso maggio quando erano state revocate le restrizioni relative alla partecipazione degli atleti bielorussi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Il Cio riammette la Russia, revocata la sospensione del comitato olimpicoIl Comitato olimpico internazionale ha revocato temporaneamente la sospensione del Comitato olimpico russo, in vigore dal 12 ottobre 2023.

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