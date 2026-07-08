Due uomini sono stati denunciati dai carabinieri di Busto Garolfo per aver rubato e ricettato numerose biciclette di valore. Durante un’operazione di controllo, i militari hanno sequestrato diverse bici trovate in possesso dei sospetti, che sono stati riconosciuti come oggetti provento di furto. Le indagini sono ancora in corso per identificare altre eventuali vittime e approfondire il coinvolgimento dei due uomini.

Busto Garolfo (Milano), 8 luglio 2026 – I militari della stazione di Busto Garolfo hanno denunciato per furto aggravato in concorso e ricettazione due italiani, nati nel 1965 e nel 1969: i due soggetti, uno residente a Legnano e l’altro domiciliato nella stessa città ma originario di Torino, sono stati identificati come i responsabili di numerosi furti di biciclette di alto valore, in particolare modelli elettrici e mountain bike dal costo di migliaia di euro. I Carabinieri sono giunti ai due sospettati analizzando numerosi filmati delle telecamere di videosorveglianza relativi a furti avvenuti a Busto Garolfo nelle ultime settimane. Le immagini hanno mostrato come le figure dei due uomini ricorressero costantemente in occasione degli episodi criminosi: in tutto, sono stati ricostruiti almeno sette, otto eventi riconducibili ai due. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rubavano biciclette di valore a Busto Garolfo: due uomini denunciati per furto e ricettazione

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