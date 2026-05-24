Due uomini di 30 e 31 anni, entrambi senza fissa dimora e di origini straniere, sono stati denunciati dai carabinieri di Scandiano per aver rubato al ristorante ‘Don Papi’ di Bosco. I fatti sono stati accertati durante un intervento dei militari sul luogo. Nessuna altra persona è coinvolta.

Due uomini di 30 e 31 anni, di origini straniere e senza fissa dimora, sono stati denunciati dai carabinieri della tenenza di Scandiano per il furto messo a segno al ristorante ‘Don Papi’ di Bosco. Avevano rubato apparecchiature informatiche, soldi e generi alimentari. I militari dell’Arma, nel pomeriggio di sabato 9 maggio, erano intervenuti nel locale a seguito della segnalazione da parte del titolare per un’intrusione furtiva. I carabinieri, dopo la denuncia presentata, hanno subito iniziato le indagini partendo dall’acquisizione dei sistemi di videosorveglianza collocati all’interno ed all’esterno del ristorante ‘visitato’ dai malintenzionati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Furto al Don Papi, denunciati due uomini

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