Un uomo di 43 anni, extracomunitario, è stato arrestato questa mattina dopo aver rubato il copricapo di San Gennaro dal Duomo di Napoli. È entrato nella cattedrale e si è diretto verso uno degli altari, dove si trova il busto del santo con il mitra. Il cimelio è stato recuperato subito dopo il furto.

Questa mattina, un 43enne extracomunitario è entrato nel Duomo di Napoli. Ha raggiunto uno degli altari della cattedrale dove è esposto un busto di San Gennaro completo di mitra. Si è avvicinato alla statua, ha agguantato il prezioso copricapo vescovile e si è allontanato. Il custode se n’è accorto e ha allertato il 112. La centrale operativa del comando provinciale di Napoli ha individuato il soggetto grazie alle telecamere presenti davanti al sagrato e ha allertato via Radio la pattuglia dell’Esercito. Questi hanno seguito le indicazioni dell’operatore e bloccato il 43enne. Pochi istanti dopo sono arrivati i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e arrestato l’uomo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - Ruba il copricapo di San Gennaro dal Duomo di Napoli: 43enne arrestato e cimelio recuperato

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