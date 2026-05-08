Napoli miracolo al Duomo | il sangue di San Gennaro si scioglie

A Napoli, nel Duomo, si è verificato il tradizionale miracolo del sangue di San Gennaro, che si è sciolto dopo essere rimasto solidificato. Centinaia di persone si sono radunate nell'edificio per assistere all'evento. Il Pontefice ha partecipato alla cerimonia e ha assistito all'apertura dell'ampolla. La folla presente ha reagito con entusiasmo e commozione al momento, che si è svolto sotto gli occhi di tutti.

? Domande chiave Chi ha assistito al momento esatto in cui l'ampolla si è aperta?. Come ha reagito la folla nel Duomo al gesto del Pontefice?. Perché Leone XVI ha scelto proprio la Cappella di San Gennaro?. Quali saranno le conseguenze di questo segno per la fede napoletana?.? In Breve Visita di Papa Leone XVI avvenuta alle 16:31 di venerdì 08 maggio 2026.. Il Pontefice ha salutato clero e religiosi lungo la navata del Duomo.. L'evento ha rafforzato il legame identitario tra Vaticano e quartiere della cattedrale.. Il rito ha coinvolto i fedeli riuniti nella Cappella di San Gennaro.. Il Duomo di Napoli ha accolto Papa Leone XVI alle 16:31 di questo venerdì 08 maggio 2026, durante una visita che ha toccato il cuore della devozione cittadina nella Cappella di San Gennaro.🔗 Leggi su Ameve.eu

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Perché tutti temono il sangue di San Gennaro Scoprilo!

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Le immagini del #Papa che mostra e bacia l'ampolla con il sangue di San Gennaro x.com