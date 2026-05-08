A Napoli, una grande folla si è radunata per accogliere Papa Leone, che ha visitato il Duomo e si è avvicinato all’ampolla di San Gennaro, baciandola durante la cerimonia. Successivamente, il Papa si è spostato in piazza del Plebiscito, dove ha incontrato i presenti. La visita si è conclusa senza incidenti, con un’affluenza massiccia di fedeli e cittadini.

Papa Leone XIV è arrivato a Napoli dopo la visita di questa mattina a Pompei, dove ha preso parte alla tradizionale Supplica alla Madonna. Nel pomeriggio il Pontefice ha raggiunto il Duomo di Napoli, accolto da migliaia di fedeli e da un clima di grande entusiasmo in tutta la città. Sono circa 30mila le persone attese nel centro cittadino per seguire da vicino la visita del Santo Padre. Alle ore 17 è previsto il grande incontro con la cittadinanza in Piazza del Plebiscito. Arrivato alla rotonda Diaz, ha poi attraversato corso Umberto per raggiungere il Duomo. All’arrivo al Duomo, Papa Leone XIV ha salutato la folla con parole semplici ma cariche di affetto: “Ciao Napoli, buongiorno.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, bagno di folla per Papa Leone: al Duomo bacia l’ampolla di San Gennaro

Notizie correlate

Papa Leone a Napoli, le tappe dal Duomo al Plebiscito: «Sarà un bagno di folla»In cattedrale il Santo padre dovrebbe arrivare nel primo pomeriggio dopo la tappa a Pompei.

Papa Leone XIV a Napoli, il sangue di San Gennaro si è scioltoIl sangue di San Gennaro si è sciolto oggi, venerdì 8 maggio, in occasione della visita pastorale di Papa Leone XIV a Napoli: è un evento raro.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: La visita di Papa Leone a Pompei: Affidiamo a Maria umanità intera per un futuro di pace; La visita di Papa Leone XIV a Napoli l'8 maggio bloccherà gran parte del centro e del Lungomare; Il Papa: 'Basta guerre, non possiamo rassegnarci alle immagini di morte'; Papa Leone a Napoli, scuole chiuse in tutta la città. Tutti i divieti.

Papa Leone bacia il sangue d San Gennaro. #ilmattino #sangennaro #papaleonexiv - facebook.com facebook

Da giovedì sta circolando molto una foto di papa Leone XIV nel tradizionale abito talare bianco con ai piedi un paio di scarpe da ginnastica Nike. Proviene da un documentario sulla sua vita in Italia intitolato “Leone a Roma” ed è notevole per due ragioni: x.com