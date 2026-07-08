A Bergamo ci sono 2.867 anziani in attesa di accesso alle residenze sanitarie assistenziali. Le liste di attesa sono lunghe e i posti disponibili sono limitati, richiedendo mesi per trovare una sistemazione. Le associazioni segnalano che il numero di attese sta diminuendo grazie a un aumento di servizi esterni e a un maggiore turnover. Durante l’estate si registra un picco nei ricoveri temporanei, anche se non sono considerati una soluzione definitiva.

CASE DI RIPOSO. Servono mesi per trovare una struttura. Le associazioni: «Il dato però è in diminuzione: più servizi esterni e maggiore turnover». Sui ricoveri temporanei, in estate il picco: «Ma non possono essere l’unica risposta». Le proporzioni danno conto di un bisogno forte e diffuso. Nelle Rsa orobiche vivono circa seimila bergamaschi, e fuori ce ne sono quasi tremila che aspettano. In linea teorica, per ogni due anziani in casa di riposo ce n’è uno che resta in fila. Stando all’ultimo monitoraggio pubblicato sul sito dell’Ats e aggiornato alla situazione di fine maggio, in Bergamasca risultano 2.867 i cittadini in lista d’attesa per l’ingresso in una Rsa. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Rsa, 2.867 gli anziani bergamaschi in lista di attesa. Un miraggio i posti per il «sollievo»

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