In Veneto ci sono circa 11.000 persone in lista d’attesa per ingressi in RSA. Molti familiari chiedono posti temporanei o disponibilità immediate, soprattutto durante l’estate. La carenza di posti e le lunghe attese alimentano l’ansia e la frustrazione delle famiglie, che spesso si trovano a cercare soluzioni rapide per anziani non più gestibili a domicilio. La situazione si acuisce con l’arrivo della stagione calda, quando le richieste aumentano e le risposte sono insufficienti.

«Buongiorno, è morto qualcuno?». È la versione disperata del vecchio: «Scusi, si è liberato un posto?». Quando arriva l’estate esplodono l’angoscia e l’esasperazione covate tutto l’anno dalle famiglie di migliaia di anziani non più gestibili a casa. La badante va in ferie e i parenti di persone non autosufficienti non sanno che fare: nel giro di sei mesi la lista d’attesa per l’ingresso nelle 351 case di riposo del Veneto (150 pubbliche, 155 no profit e 46 for profit) si è allungata da 10mila a 11mila anziani. Ma i posti a disposizione sono sempre 33.158 e il turn over, tristemente legato alla mortalità appunto, riguarda un terzo dei posti letto all’anno. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Rsa, in Veneto undicimila persone in lista d’attesa: «C’è chi chiede posti temporanei»

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