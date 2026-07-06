Ron annullato il concerto a Tagliacozzo per motivi di salute | Il virus si è ripresentato

Notizia in breve

Il concerto di Ron previsto a Tagliacozzo è stato annullato a causa di un problema di salute legato a una ricaduta del virus. La cancellazione è stata comunicata dal cantante stesso, che ha spiegato che il virus si è ripresentato, rendendo impossibile la partecipazione all’evento. Questa decisione si aggiunge ad altri rinvii e cancellazioni di manifestazioni musicali in questa estate calda.