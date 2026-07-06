Ron annullato il concerto a Tagliacozzo per motivi di salute | Il virus si è ripresentato

Da dilei.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il concerto di Ron previsto a Tagliacozzo è stato annullato a causa di un problema di salute legato a una ricaduta del virus. La cancellazione è stata comunicata dal cantante stesso, che ha spiegato che il virus si è ripresentato, rendendo impossibile la partecipazione all’evento. Questa decisione si aggiunge ad altri rinvii e cancellazioni di manifestazioni musicali in questa estate calda.

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Brutte notizie per la musica d’autore italiana, che in questa caldissima estate si trova a fare i conti con l’ennesimo stop forzato di uno dei suoi più grandi protagonisti. Il concerto di Ron, attesissimo per il prossimo 20 agosto nella suggestiva cornice del Chiostro di San Francesco a Tagliacozzo, è stato ufficialmente cancellato. Purtroppo non si tratta di un banale contrattempo logistico o di un rinvio dell’ultimo minuto, ma di un blocco totale del tour estivo che costringerà l’artista a un lungo periodo di riposo per rimettersi in sesto una volta per tutte dopo il virus che l’ha colpito un anno fa. Ron, la ricaduta e lo stop forzato di sei mesi. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Ron, annullato il concerto a Tagliacozzo per motivi di salute: “Il virus si è ripresentato”
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