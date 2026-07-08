Rombi di motore la storia fa tappa ad Argenta
Una manifestazione di moto d’epoca ha attraversato il centro di Argenta, con Piazza Garibaldi come punto di sosta. La 39ª rievocazione storica del percorso Milano-Taranto ha portato in città numerosi motociclisti, che hanno esposto le loro moto d’epoca sotto un cielo sereno. L’evento ha attirato appassionati e curiosi, creando un clima di festa tra il rumore dei motori e l’odore di benzina. La manifestazione si è svolta ieri mattina, coinvolgendo il cuore del centro cittadino.
Una tappa che ha messo ‘in moto’ il centro cittadino. Rombo di motori, odore di benzina e il fascino delle motociclette d’epoca. Ieri mattina, sotto a un cielo privo di nuvole, Piazza Garibaldi ha accolto i numerosi motociclisti della 39 esima rievocazione storica per moto d’epoca del percorso ‘ Milano – Taranto ’. Dopo due anni, infatti, Argenta è tornata ad essere tappa della mitica gara grazie al supporto del ‘ MotoClub 44011 ’. La piazza, dalle ore 11 alle ore 14, si è trasformata in un vero e proprio museo ambulante di motori d’epoca. La gara vanta di ben 190 equipaggi, con motociclisti provenienti da tutto il mondo tra cui Gran Bretagna, Stati Uniti, Francia, Germania e Australia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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