Una manifestazione di moto d’epoca ha attraversato il centro di Argenta, con Piazza Garibaldi come punto di sosta. La 39ª rievocazione storica del percorso Milano-Taranto ha portato in città numerosi motociclisti, che hanno esposto le loro moto d’epoca sotto un cielo sereno. L’evento ha attirato appassionati e curiosi, creando un clima di festa tra il rumore dei motori e l’odore di benzina. La manifestazione si è svolta ieri mattina, coinvolgendo il cuore del centro cittadino.

Una tappa che ha messo ‘in moto’ il centro cittadino. Rombo di motori, odore di benzina e il fascino delle motociclette d’epoca. Ieri mattina, sotto a un cielo privo di nuvole, Piazza Garibaldi ha accolto i numerosi motociclisti della 39 esima rievocazione storica per moto d’epoca del percorso ‘ Milano – Taranto ’. Dopo due anni, infatti, Argenta è tornata ad essere tappa della mitica gara grazie al supporto del ‘ MotoClub 44011 ’. La piazza, dalle ore 11 alle ore 14, si è trasformata in un vero e proprio museo ambulante di motori d’epoca. La gara vanta di ben 190 equipaggi, con motociclisti provenienti da tutto il mondo tra cui Gran Bretagna, Stati Uniti, Francia, Germania e Australia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rombi di motore, la storia fa tappa ad Argenta

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