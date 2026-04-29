Tennis Accorsi e Picariello vincono la tappa regionale di Argenta

Nel torneo regionale di Argenta, gli atleti Accorsi e Picariello si sono aggiudicati rispettivamente le vittorie nelle rispettive categorie. Il gruppo tennis Salvi ha ottenuto anche tre secondi posti e in totale ha conquistato due vittorie e tre piazzamenti sul podio. La competizione si è svolta nel rispetto del calendario previsto, con partecipanti provenienti da diverse aree della regione.

Il gruppo tennis Salvi torna a fare risultati in ambito giovanile nei tornei individuali a carattere regionale e nazionale, con due vittorie e tre secondi posti. I ragazzi facenti parte di questo progetto sportivo sono seguiti dal tecnico Ferdinando De Luca e dal preparatore atletico Davide Ghidoni. Viola Accorsi e Andrea Picariello i vincitori della tappa regionale di Argenta, rispettivamente tra le under 14 e gli under 16. Viola, nata nel 2012 con classifica 3.4 e tesseramento presso lo Zeta club, ha ottenuto il successo nella finalissima per 6163 contro la compagna di circolo e allenamento Sara Gavagna, più giovane di due anni e classificata 3.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tennis. Accorsi e Picariello vincono la tappa regionale di Argenta Notizie correlate Tennis. Picariello e Occhiali strappano applausi col Gruppo SalviI ragazzi del progetto sportivo del “Gruppo tennis Salvi” non si fermano più, ed ottengono altri importanti risultati in terra veneta nei tornei... Debate: studenti del Volta vincono la finale regionaleL’Istituto d’Istruzione Superiore Alessandro Volta ha ottenuto un risultato di rilievo nel recente concorso regionale di dibattito, portando i propri... Contenuti di approfondimento Si parla di: Tennis. Accorsi e Picariello vincono la tappa regionale di Argenta. Tennis. Picariello e Occhiali strappano applausi col Gruppo SalviI ragazzi del progetto sportivo del Gruppo tennis Salvi non si fermano più, ed ottengono altri importanti risultati in terra veneta nei tornei disputati in provincia di Padova. Andrea Picariello, ... ilrestodelcarlino.it Tennis. Gruppo Salvi, Picariello si impone. E secondo posto di Giulia RizzioliIl gruppo tennis Salvi torna alla vittoria con Andrea Picariello al torneo under 16 svolto presso il Circolo tennis Rovigo e ottiene un prezioso secondo posto assoluto da parte di Giulia Rizzioli al ... ilrestodelcarlino.it