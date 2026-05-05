Asja Lacis | la donna che fa parlare la storia fa tappa alla Sala Laudamo

Dal 13 al 15 maggio alle ore 21, la Sala Laudamo ospiterà lo spettacolo teatrale “Asja Lacis – La donna che fa parlare la storia”. L’evento porta in scena una rappresentazione dedicata a questa figura storica, con repliche serali programmate per tre giorni consecutivi. La pièce si svolgerà all’interno della sala, offrendo al pubblico l’opportunità di conoscere meglio la figura attraverso un allestimento teatrale.

Andra in scena dal 13 al 15 maggio alle ore 21 alla Sala Laudamo “Asja Lacis – La donna che fa parlare la storia”. Spettacolo di e con Cristiana Minasi, viola, voce, elettronica Irida Gjergji; drammaturgia Silvia Bragonzi; consulenza registica Giuseppe Carullo; consulenza scientifica Alessio.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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