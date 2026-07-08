Fabrizio Romano ha dichiarato che al momento non ci sono alternative come Doué per il giocatore Anan Khalaili. Ha aggiunto che per Khalaili sarà necessario attendere ancora un po’ di tempo prima di eventuali sviluppi. Romano ha anche anticipato che è previsto un incontro a breve termine per discutere della situazione. La dichiarazione è stata rilasciata attraverso il suo canale YouTube.

di Stefano Cori Romano ha fatto il punto della situazione su Anan Khalaili. Secondo l’esperto di mercato ci sarà a breve un incontro. Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube ha fatto il punto della situazione su Anan Khalaili. Queste le sue dichiarazioni: DOUE’ NON RISULTA «Oggi si è detto l’Inter su Gela Doué dello Strasburgo come alternativa, a me non risulta ci sia una trattativa o un sondaggio in corso. Ricordate che su di lui c’era il Milan un anno fa e già all’epoca come base minima servivano 3035 milioni. Oggi diventa davvero difficile provare a prenderlo per 2025 milioni». LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SULL’INTER INCONTRO IN PROGRAMMA «Il nome è Khalaili, Inter e Union sono in contatto diretto. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Romano su Khalaili: «Non mi risulta Doué come alternativa. Per Khalaili bisogna avere un po’ di pazienza»

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