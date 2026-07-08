Nella capitale, i controlli contro la microcriminalità sono stati rafforzati lungo le principali zone turistiche e la stazione Termini. Le forze dell’ordine hanno aumentato le verifiche per contrastare le attività delle bande giovanili. Le operazioni si sono concentrate in aree come il Colosseo e dintorni, con l’obiettivo di prevenire episodi di illegalità e garantire maggiore sicurezza ai cittadini e ai visitatori.

Nella Capitale sono stati intensificati i controlli contro la microcriminalità, dal Colosseo alla stazione Termini. L’allarme riguarda soprattutto l’attività delle bande giovanili. Servizio di Luigi Ferraiuolo TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Roma violenta. Lotta alla microcriminalità, dal Colosseo a Termini

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