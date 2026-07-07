Nella zona del Colosseo a Roma, le forze dell’ordine hanno identificato oltre 150 persone e hanno arrestato un individuo durante un’operazione contro l’immigrazione clandestina e la microcriminalità.

È di oltre 150 identificati e un arresto il bilancio di una vasta operazione delle forze dell’ordine nella zona del Colosseo, a Roma, finalizzata al contrasto dell’immigrazione clandestina e della microcriminalità. L’intervento, condotto domenica sera, ha visto impegnati numerosi agenti che hanno cinturato l’area e proceduto a controlli mirati su persone in condizioni di marginalità sociale. Operazione di controllo straordinario nella zona del Colosseo Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nella serata di domenica, quando gli equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno messo in atto una maxi retata nella zona del Colosseo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Roma, maxi retata contro immigrazione clandestina e microcriminalità al Colosseo: l'esito del blitz

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