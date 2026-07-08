Roma che Joya | definito il futuro di Dybala

Paulo Dybala ha firmato un accordo con una squadra di calcio, segnando la fine delle incertezze sul suo futuro. Dopo mesi di discussioni, l’attaccante argentino ha raggiunto un’intesa con il club, che ha concluso le trattative nelle ultime ore. La notizia mette fine alle speculazioni che si sono susseguite negli ultimi mesi riguardo alla sua permanenza nella squadra romana. Non sono stati resi noti dettagli economici né la durata del contratto.

Sembra finalmente essersi scritta la parole fine ai dubbi sul futuro di Paulo Dybala. L’argentino ha trovato l’accordo in queste ore. Negli ultimi mesi il futuro di Paulo Dybala è stato uno dei temi caldi in casa Roma. L’argentino sembrava essere indirizzato verso un rientro in patria, e si è a lungo parlato di un interesse del Boca Juniors. Il finale di stagione giallorosso, culminato con la qualificazione alla prossima Champions League, ha però cambiato le carte in tavola. – serieanews Si è infatti avuta una accelerata nei dialoghi per il prolungamento del suo contratto con la Roma, ribaltando le sue chances di restare in giallorosso.... 🔗 Leggi su Serieanews.com

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