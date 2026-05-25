Dybala re degli assist | gli 8 gioielli della Joya che hanno trascinato la Roma

Dybala ha messo a segno due assist decisivi nell'ultima partita contro Verona, confermando il suo ruolo di miglior assist-man della squadra. Durante la stagione, ha fornito un totale di otto passaggi decisivi, contribuendo in modo significativo ai risultati della Roma. La sua capacità di creare occasioni da goal si è dimostrata fondamentale per le prestazioni della squadra.

Con le due decisive invenzioni nell’ultima sfida di Verona, Dybala si consacra come miglior rifinitore stagionale dei giallorossi. Paulo Dybala non è solo il faro tecnico della Roma, ma è diventato l’insostituibile creatore di gioco della squadra. Con la maglia numero 21 sulle spalle, l’argentino ha toccato quota 8 assist in stagione in tutte le competizioni, staccando il resto del gruppo e issandosi in vetta alla speciale classifica dei passaggi vincenti. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano La consacrazione assoluta in questo ruolo è arrivata proprio ieri, nel prezioso 0-2 sul campo del Verona, dove l’ex Juventus ha servito entrambi i palloni decisivi. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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