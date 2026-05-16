Roma rinnovo Dybala | Friedkin blinda la Joya

I vertici della proprietà statunitense della Roma hanno concluso un accordo di rinnovo con Paulo Dybala, garantendo al giocatore un contratto a lungo termine con il club. La trattativa si è svolta nelle ultime settimane, con un impegno formale firmato prima del derby capitolino. La decisione arriva in un momento in cui la società ha deciso di rafforzare ulteriormente il proprio attacco, puntando sulla continuità dell’attuale rosa. La firma del rinnovo segna un passo importante per il futuro sportivo della squadra.

Il futuro a lungo termine della Roma si lega ancora a doppio filo al talento di Paulo Dybala, al centro di un vero e proprio blitz diplomatico guidato direttamente dai vertici della proprietà statunitense alla vigilia del derby capitolino. Il vicepresidente giallorosso Ryan Friedkin è infatti tornato in queste ore nella Capitale per prendere in mano personalmente i dossier più delicati del club, avviando una fitta serie di contatti e riunioni strategiche tra il centro sportivo di Trigoria e il centro della città. Il fulcro di questa attività è rappresentato dalle trattative per il prolungamento contrattuale dell’ attaccante argentino, una situazione che al momento viene definita fluida ma accompagnata da un crescente ottimismo all’interno dei corridoi societari. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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