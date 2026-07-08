Il processo per l’incendio doloso al calzaturificio Emanuela si è concluso con tre condanne. L’incendio si verificò tra il 7 e l’8 dicembre 2025, causando danni alla storica azienda di Bagnacavallo. Le sentenze sono state emesse ieri, senza ulteriori dettagli sui condannati o le pene. La fabbrica, attiva da anni, subì ingenti danni nell’incendio che si ritiene sia stato doloso.

Si chiude con tre condanne il processo per l’incendio doloso che, nella notte tra il 7 e l’8 dicembre 2025, colpì il Calzaturificio Emanuela di Bagnacavallo, mettendo in ginocchio una delle realtà produttive storiche del territorio. Il Gup Janos Barlotti, al termine del processo celebrato con rito abbreviato conseguente a giudizio immediato, ha condannato tutti e tre gli imputati a tre anni e otto mesi di reclusione per incendio doloso in concorso. Si tratta di Khadija El Rhafil, 41 anni, nata in Marocco e residente a Fusignano, attualmente agli arresti domiciliari; il compagno Pasquale Panariello, 49 anni, detenuto in carcere; e Luigi Cinque, 43 anni, originario della provincia di Pesaro Urbino, oggi ai domiciliari presso i familiari in Puglia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rogo al calzaturificio Emanuela, tre condanne

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