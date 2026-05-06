Corruzione al Comune di Caserta | chieste tre condanne 5 anni per un ex assessore

In un procedimento giudiziario che riguarda il Comune di Caserta, la procura ha chiesto tre condanne e una pena di cinque anni per un ex assessore. Il sostituto della procura di Santa Maria Capua Vetere ha presentato le richieste in relazione a un caso di corruzione che coinvolge diversi soggetti. Durante il processo, sono stati ascoltati testimoni e sono state presentate prove relative alle accuse di illecito amministrativo. La decisione finale spetta ora al giudice.

Tempo di lettura: 2 minuti Il sostituto della procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere Giacomo Urbano ha chiesto tre condanne e due assoluzioni per i cinque imputati nel processo con rito abbreviato in corso davanti al gup Pasqualina Gaudiano e relativo all’indagine per corruzione al Comune di Caserta. In particolare il pm, con requisitoria scritta, ha chiesto 5 anni di carcere per l’ex assessore ai Lavori pubblici Massimiliano Marzo, 2 anni e 8 mesi per l’imprenditore Pasquale Marotta, un anno per Gennaro Rondinone, mentre ha chiesto l’assoluzione per lo staffista di Marzo, Magdi Khachermi, e per il dipendente comunale Gaetano Di Tora.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Corruzione al Comune di Caserta: chieste tre condanne, 5 anni per un ex assessore Notizie correlate Leggi anche: Processo alla baby gang con il cane che terrorizzava tutti al parco Dora di Torino: chieste tre condanne fino a sette anni e due mesi di carcere Abusi su dieci minorenni a scuola e presidi in silenzio: chieste tre condanne (nove anni per il tecnico) a TorinoNove anni di carcere per lui, dieci mesi di reclusione per una delle due dirigenti scolastiche rinviate a giudizio e 300 euro di multa per l’altra. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Corruzione in Comune, Procura invoca la condanna per l'ex assessore e 2 imprenditori; COMUNE CASERTA - Chiesti 5 anni per l’ex assessore Marzo LE ALTRE RICHIESTE del pm; Catania, i dirigenti comunali e il marchese del Grillo; Foggia, gestione del rischio corruttivo negli appalti: il punto con i Comuni sciolti per mafia. CORRUZIONE A CASERTA, chiesti 5 anni per l’ex assessore Massimiliano MarzoChiesta la condanna anche per l’imprenditore Pasquale Marotta e per Gennaro Rondinone. Restano ancora da definire le posizioni degli altri coinvolti che hanno scelto il rito ordinario ... casertace.net CASERTA, PROCESSO CORRUZIONE: IL PM AFFILA LE RICHIESTE – 5 ANNI A MARZO. E SPUNTANO LE BOTTIGLIE DI VINO DEGLI APPALTIAltro giro, altra puntata della saga giudiziaria che tiene Caserta col fiato sospeso. Nel processo con rito abbreviato sulla maxi inchiesta per corruzione ... casertakeste.it REALIZZAZIONE ASFALTI - MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE DAL 30 APRILE AL 10 MAGGIO 2026 IN VIA SALERNO, VIA PERLASCA, VIA BASILE, VIA LEOPARDI Al seguente link: https://albopretorio.comune.caserta.it/downlo - facebook.com facebook