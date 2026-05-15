Il 12 settembre di due anni fa, un incendio scoppiato in un magazzino-showroom di via Cantoni provocò la morte di tre giovani cinesi, tra cui due fratelli di 18 e 17 anni e un uomo di 24. Le autorità hanno accertato che il rogo fu appiccato in modo doloso e legato a un episodio di vendetta. Recentemente, tre persone sono state condannate con pene che arrivano fino a 30 anni di carcere.

MILANO Il 12 settembre di due anni fa in un magazzino-showroom di via Cantoni morirono in un rogo tre giovani cinesi, tra cui due fratelli di 18 e 17 anni e un 24enne. Erano ospiti per la notte e stavano dormendo quando divampò l’incendio. Il movente, secondo le indagini, sarebbe stato un debito del titolare dell’emporio. Le accuse erano omicidio volontario plurimo aggravato, incendio e tentata estorsione. Ieri la corte d’Assise ha condannato a pene fino a 30 anni di reclusione i tre imputati, tra cui l’esecutore materiale, 21 anni e i due mandanti 30 anni. I giudici hanno riqualificato l’accusa principale, il reato di omicidio volontario plurimo aggravato, in "morte come conseguenza di altro reato", cioè dell’incendio appiccato, e ha tenuto conto della "morte di più persone". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fiamme al deposito per vendetta. Tre giovani morirono nel rogo. Tre condanne a pene fino a 30 anni

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