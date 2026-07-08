rocchi si offre come alternativa alla destra

Augusto Rocchi ha annunciato la sua candidatura come alternativa alla destra. La mossa avviene mentre Rifondazione Comunista entra nella fase preelettorale con un nome di spicco. La sua proposta mira a offrire un’opzione diversa nel panorama politico. La decisione di Rocchi si inserisce in un quadro di iniziative di partiti e figure politiche in vista delle prossime elezioni. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità della candidatura o sul programma.

Augusto Rocchi mette a disposizione la propria candidatura per costruire l’alternativa alla destra. Rifondazione Comunista entra nella fase prelettorale con un nome di peso. Già parlamentare e membro della commissione lavoro, segretario della Fiom Brianza e Milano, segretario aggiunto della Cgil Milano, il profilo di Rocchi richiama a una tradizione del centrosinistra sestese fatta di grande esperienza politica, difesa del lavoro, dei diritti sociali, della pace e della Costituzione. "Sesto ha bisogno di una svolta. Dopo anni di governo della destra, la città è diventata più diseguale, più costosa e meno capace di rispondere ai bisogni delle persone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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