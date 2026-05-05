L’ingresso dell’ex ministra Marianna Madia nel gruppo di Italia Viva ha riacceso il dibattito sulla definizione di un’alternativa alla destra all’interno del centrosinistra. La presenza di Madia, figura nota nel panorama politico, solleva nuove discussioni sulla possibilità di ricostruire una linea riformista coesa e consolidata. La questione riguarda le strategie e i percorsi possibili per unificare le forze che si riconoscono nelle proposte riformiste.

L’ingresso dell’ex ministra Marianna Madia in Italia Viva riapre una partita che nel centrosinistra sembrava sopita: quella della ricomposizione dell’area riformista. Non un semplice passaggio di casacca, ma un segnale politico che il vicepresidente dei renziani, Enrico Borghi, legge come l’inizio di un processo più ampio. Una sorta di “ricongiungimento familiare”. Il senatore riformista rilancia sulla necessità di organizzare uno spazio politico oggi frammentato ma, a suo dire, tutt’altro che marginale. Borghi, l’arrivo di Marianna Madia in Italia Viva che segnale è? È un segnale importante perché conferma lo spirito di apertura che abbiamo voluto innescare con la stagione della casa riformista e delle primarie delle idee.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Madia e i riformisti. Come si costruisce l’alternativa alla destra secondo Borghi

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