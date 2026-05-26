Diciassette punti? Tanti Ma un’alternativa alla destra è possibile

Da ilrestodelcarlino.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un distacco di diciassette punti tra le opposte forze politiche viene considerato difficile da colmare, ma si sottolinea la possibilità di proporre un’alternativa alla destra. La distanza numerica viene vista come una sfida, anche se non impossibile da superare. L’obiettivo dichiarato è mostrare che un’alternativa diversa può essere realizzata, anche se la differenza rimane significativa. Nessuna indicazione su strategie o tempi, solo la volontà di presentare una proposta differente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

"Diciassette punti di distacco sono una montagna da scalare, ma dobbiamo provare a dimostrare che un’alternativa a questa destra è possibile". Dalla sede del Partito Democratico di San Giuseppe, ecco le prime parole di Walter Cavalieri Foschini candidato del centrosinistra che sfiderà Samuele Bellotti al ballottaggio fra due settimane per la guida di Comacchio. "Ma la prima cosa che vorrei dire – aggiunge – è un grazie a tutte le donne e gli uomini, giovani e meno giovani che si sono impegnati in questa campagna elettorale, grazie ai quali siamo riusciti a raggiungere questo importante risultato". Fra i motivi dell’astensione indica anche la quasi certezza diffusa che "la destra che ha portato ministri a non finire per promettere di tutto e di più per la nostra comunità, avrebbe stravinto – continua –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

diciassette punti tanti ma un8217alternativa alla destra 232 possibile
© Ilrestodelcarlino.it - "Diciassette punti? Tanti. Ma un’alternativa alla destra è possibile"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

NANNI ha deciso di tornare nel POZZO (Dark Souls 2) Ep.1

Video NANNI ha deciso di tornare nel POZZO (Dark Souls 2) Ep.1

Notizie e thread social correlati

Madia e i riformisti. Come si costruisce l’alternativa alla destra secondo BorghiL’ingresso dell’ex ministra Marianna Madia nel gruppo di Italia Viva ha riacceso il dibattito sulla definizione di un’alternativa alla destra...

Derby, Rabiot sullo Scudetto: “7 punti sono tanti, ma vediamo…”Dopo il derby tra Milan e Inter, il centrocampista rossonero Rabiot ha commentato la corsa allo Scudetto, affermando che sette punti di distacco sono...

Argomenti più discussi: Diciassette punti? Tanti. Ma un’alternativa alla destra è possibile; Torball, Serie B: il programma della 5^ e 6^ giornata; Debise commenta la doppietta a Most e il duello all’ultimo giro con Oncu; OTTO PUNTI PER LOPEZ A BARCELLONA. GARCIA IN DIFFICOLTÀ.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web