Diciassette punti? Tanti Ma un’alternativa alla destra è possibile

"Diciassette punti di distacco sono una montagna da scalare, ma dobbiamo provare a dimostrare che un’alternativa a questa destra è possibile". Dalla sede del Partito Democratico di San Giuseppe, ecco le prime parole di Walter Cavalieri Foschini candidato del centrosinistra che sfiderà Samuele Bellotti al ballottaggio fra due settimane per la guida di Comacchio. "Ma la prima cosa che vorrei dire – aggiunge – è un grazie a tutte le donne e gli uomini, giovani e meno giovani che si sono impegnati in questa campagna elettorale, grazie ai quali siamo riusciti a raggiungere questo importante risultato". Fra i motivi dell’astensione indica anche la quasi certezza diffusa che "la destra che ha portato ministri a non finire per promettere di tutto e di più per la nostra comunità, avrebbe stravinto – continua –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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