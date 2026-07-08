rocchi si allarga il quadro accusatorio

Gianluca Rocchi dovrà rispondere di un numero maggiore di partite rispetto a quanto inizialmente previsto. La situazione si è complicata dopo l’ampliamento dell’indagine, che ora coinvolge più incontri arbitrati dall’arbitro. Le autorità giudiziarie stanno esaminando un quadro più ampio di partite, aumentando le responsabilità di Rocchi nel procedimento. La crescita del numero di partite sotto inchiesta rappresenta un elemento chiave nel proseguimento delle indagini.

Per Gianluca Rocchi la situazione diviene più complicata rispetto alla prima parte delle indagini. Cresce il numero di partite delle quali l’arbitro dovrà dare conto ai magistrati. Rocchi, nuovo invito a comparire da parte dei pm. In base a quanto scrive l’edizione odierna del Corriere della Sera, la posizione di Gianluca Rocchi si complica notevolmente. I pm hanno infatti notificato un nuovo invito a comparire per l’ex designatore arbitrale. Esso è profondamente diverso rispetto a quello dello scorso 24 aprile. Il quadro accusatorio si allarga: le partite nel mirino della Procura non sono più le tre della scorsa stagione ( Inter -Verona del 3 maggio 2025, Bologna-Inter del 20 aprile 2025 e il derby di Coppa Italia Inter-Milan del 23 aprile 2025), ma diventano quattro. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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