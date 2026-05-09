Indagine arbitri il quadro si allarga | si prevedono nuove audizioni davanti al pm Ecco cosa sta accadendo

Le indagini sugli arbitri si stanno ampliando e nelle prossime settimane sono previste nuove audizioni davanti al pubblico ministero. Al momento, non sono stati resi noti dettagli specifici sulle persone coinvolte o le accuse, ma le autorità stanno lavorando per chiarire la situazione. La questione riguarda un’indagine in corso che si sta sviluppando con ulteriori verifiche e interrogatori.

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