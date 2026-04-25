Non solo Rocchi il terremoto si allarga | arriva la seconda autosospensione

Due arbitri italiani hanno annunciato la loro autosospensione, coinvolti nell'indagine della Procura di Milano. Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni si sono fermati contemporaneamente, portando alla perdita del ruolo di designatore e di supervisore VAR. La decisione avviene in un momento di tensione per il settore arbitrale, che si trova ad affrontare le conseguenze di un'azione giudiziaria.

Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni si autosospendono contemporaneamente: l’arbitraggio italiano perde il designatore e il supervisore VAR dopo l’inchiesta della Procura di Milano. Rocchi e Gervasoni: l’AIA annuncia le autosospensioni. La crisi dell’arbitraggio italiano si approfondisce. Il designatore Gianluca Rocchi ha comunicato l’autosospensione immediata dal suo incarico nella Commissione Arbitri Nazionale, seguito poche ore dopo da Andrea Gervasoni, componente della CAN per le serie A e B. Entrambi rispondono all’indagine della Procura della Repubblica di Milano che ha scosso i vertici federali. La decisione di Rocchi è stata trasmessa al Vice Presidente Vicario Francesco Massini nella serata odierna.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

IL TERREMOTO COMINCIA ADESSO

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