Rocchi nuove intercettazioni La Procura | Designazione solo dopo il previo consenso dell’Inter in rapporti con Gravina
Nuove intercettazioni rivelano che la Procura di Milano sostiene che la designazione arbitrale possa avvenire solo con il consenso dell’Inter nei rapporti con il presidente della FIGC. L'inchiesta si allarga e coinvolge l’ex designatore Gianluca Rocchi, con nuovi elementi raccolti dal pm Maurizio Ascione e dal procuratore aggiunto Paolo Ielo. La Procura ha precisato che le decisioni di designazione devono rispettare queste condizioni.
. Si allarga l’inchiesta. Si allarga l’inchiesta della Procura di Milano sulle presunte commistioni nel sistema arbitrale. Il pm Maurizio Ascione, affiancato dal procuratore aggiunto Paolo Ielo, ha raccolto nuovi elementi che complicano la posizione dell’ex designatore Gianluca Rocchi. Alle tre sfide già nel mirino della magistratura – Inter-Verona del 3 maggio 2025, Bologna-Inter del 20 aprile 2025 e il derby Inter-Milan di Coppa Italia del 23 aprile 2025 – si aggiunge ora un quarto match. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Il caso Torino-Inter e il “no” a Mariani. Come rivelato dal Corriere della Sera, la Procura... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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ROCCHI E LE DESIGNAZIONI PRO INTER: SI RISCHIA DAVVERO UNA NUOVA CALCIOPOLI
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