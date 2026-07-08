Rocchi nuove intercettazioni La Procura | Designazione solo dopo il previo consenso dell’Inter in rapporti con Gravina

Notizia in breve

Nuove intercettazioni rivelano che la Procura di Milano sostiene che la designazione arbitrale possa avvenire solo con il consenso dell’Inter nei rapporti con il presidente della FIGC. L'inchiesta si allarga e coinvolge l’ex designatore Gianluca Rocchi, con nuovi elementi raccolti dal pm Maurizio Ascione e dal procuratore aggiunto Paolo Ielo. La Procura ha precisato che le decisioni di designazione devono rispettare queste condizioni.