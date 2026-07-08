Le intercettazioni di tre mesi fa riguardanti il mondo del calcio sono state riattivate, con ascolti su un arbitro coinvolto in una partita tra Torino e Inter. I pubblici ministeri affermano che gli arbitri sarebbero stati concordati con esponenti dell’Inter in rapporti con il presidente della federazione calcistica. Le indagini si concentrano sulle presunte interferenze dell’Inter sulla designazione degli arbitri nel campionato di Serie A.

Ci sono tempi supplementari di intercettazioni sul mondo del calcio, riattivate meno di tre mesi fa, nell’inchiesta della procura di Milano sulle ipotizzate interferenze dell’Inter sul designatore (Gianluca Rocchi) degli arbitri del campionato di calcio di serie A. Al punto che in un invito a comparire, nuovo e differente rispetto a quello del 24 aprile scorso, le partite nel mirino non sono più tre e soltanto della stagione scorsa (Inter-Verona del 3 maggio 2025, Bologna-Inter del 20 aprile 2025 e Inter-Milan di Coppa Italia il 23 aprile 2025), ma quattro: e la quarta è una gara del campionato in corso, addirittura di appena due mesi e mezzo fa. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Milano, il designatore Rocchi intercettato su Torino-Inter. I pm: «Arbitri concordati con esponenti nerazzurri in rapporti con Gravina»

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CHE DISASTRO ROCCHI AUTOSOSPESO e gli ARBITRI GRADITI ALL'INTER

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Temi più discussi: Milano, il designatore Rocchi intercettato su Torino-Inter. I pm: Arbitri concordati con esponenti nerazzurri in rapporti con Gravina; Gianluca Rocchi ascoltato in Procura, inchiesta arbitri alle battute finali; Inchiesta arbitri, Rocchi si presenta davanti ai pm di Milano e si difende da tutte le accuse; Inchiesta arbitri, il fiorentino Rocchi si presenta davanti ai pm di Milano e si difende.

Si è capito com'è andata. A torino, una certa famiglia di €br€i francesi vuole tornare a vincere e per farlo doveva inscenare ste falsità e metterci il proprio uomo, cioè orsato. I problemi rimarranno gli stessi ma ora una certa squadra retrocessa con la sua dignità x.com

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