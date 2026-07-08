Gianluca Rocchi, ex designatore degli arbitri, è stato intercettato ad aprile nell’ambito di un’indagine della procura di Milano. L’inchiesta lo accusa di frode sportiva in concorso con esponenti di una squadra di calcio, collegati a rapporti con un dirigente sportivo. L’indagine riguarda un presunto sistema di manipolazione delle partite. Rocchi è coinvolto in un procedimento che segue le accuse di frode sportiva e rapporti illeciti con figure del mondo del calcio.

Gianluca Rocchi, l’ex designatore degli arbitri sotto inchiesta della procura di Milano, è stato intercettato anche ad aprile scorso. È quanto svela oggi il Corriere della Sera, spiegando anche quale sarebbe la nuova accusa nei suoi confronti: frode sportiva “in concorso con esponenti della società sportiva Inter e previo concerto con costoro, agendo questi ultimi per effetto dei rapporti preferenziali con Gabriele Gravina, presidente della Fgci “. Gravina, nel frattempo, si è dimesso da presidente della Federcalcio dopo la mancata qualificazione ai Mondiali. È un’accusa pesantissima, perché tira in ballo direttamente il club nerazzurro campione d’Italia, per di più facendo riferimento alla stagione appena conclusa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Rocchi accusato di frode sportiva in concorso con esponenti dell’Inter. Agivano per effetto dei rapporti con Gravina”

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ROCCHI INDAGATO PER FRODE SPORTIVA: ECCO COSA AVEVAMO RIVELATO 4 MESI FA SU

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