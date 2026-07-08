La procura ha aperto un’indagine su quattro partite, tra cui Torino-Inter del 2026, per presunti irregolarità legate alla designazione arbitrale. Secondo le indagini, un ex designatore avrebbe assegnato un arbitro a una gara con il consenso di una società, ritenuta sgradita all’epoca, senza rispettare le procedure standard. La vicenda riguarda anche altre partite, tutte sotto esame per possibili anomalie nelle assegnazioni arbitrali.

Per la procura, “l’ex designatore assegnò Mariani previo consenso della società nerazzurra, a cui era sgradito”. 🔗 Leggi su Milano.repubblica.it

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© Milano.repubblica.it - Rocchi e l’inchiesta arbitri, quattro le gare nel mirino: c’è anche Torino-Inter del 2026

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INCHIESTA ARBITRI: CALCIOPOLI 2.0 LA PROCURA FA TREMARE LINTER!

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