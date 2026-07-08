Inchiesta arbitri nel mirino anche Torino-Inter dell' ultimo campionato | come andò e i dubbi sul rigore granata

I pm di Milano hanno inviato un nuovo invito a comparire a un ex arbitro di calcio nell'ambito di un'inchiesta che riguarda anche la partita tra Torino e Inter dell'ultimo campionato. La vicenda coinvolge aspetti legati alle decisioni arbitrali, tra cui un possibile rigore assegnato alla squadra granata. L'inchiesta ha portato a diverse indagini sul mondo arbitrale negli ultimi mesi.

I pm di Milano hanno notificato a Gianluca Rocchi un nuovo invito a comparire in merito all'inchiesta arbitri che ha scosso il mondo arbitrale negli scorsi mesi. Lo rivela il Corriere della Sera. Le partite nel mirino, scrive il noto quotidiano, non sono più tre, ossia Inter-Verona del 3 maggio 2025, Bologna-Inter del 20 aprile 2025 e Inter-Milan del 23 aprile ma bensì quattro. La quarta è la partita del campionato appena finito, ossia quello relativo alla stagione 2025-2026 che ha visto i nerazzurri vincere il Tricolore. Parliamo di Torino-Inter, match giocato lo scorso 26 aprile. Secondo la ricostruzione della Procura, Rocchi avrebbe designato l'arbitro Maurizio Mariani "soltanto dopo il previo consenso della società nerazzurra, siccome arbitro da questa non gradito". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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