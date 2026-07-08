Il designatore degli arbitri, intercettato durante la partita Torino-Inter del 26 aprile 2026, è stato coinvolto in un’indagine della procura di Milano. Le intercettazioni mostrano un possibile accordo tra esponenti nerazzurri e persone in rapporti con il presidente della Federcalcio. Le conversazioni sono state riattivate meno di tre mesi fa, nell’ambito di un’inchiesta che indaga sulle presunte interferenze dell’Inter nella gestione degli arbitri del campionato di Serie A.

Ci sono tempi supplementari di intercettazioni sul mondo del calcio, riattivate meno di tre mesi fa, nell’inchiesta della procura di Milano sulle ipotizzate interferenze dell’Inter sul designatore (Gianluca Rocchi) degli arbitri del campionato di calcio di serie A. Al punto che in un invito a comparire, nuovo e differente rispetto a quello del 24 aprile scorso, le partite nel mirino non sono più tre e soltanto della stagione scorsa (Inter-Verona del 3 maggio 2025, Bologna-Inter del 20 aprile 2025 e Inter-Milan di Coppa Italia il 23 aprile 2025), ma quattro: e la quarta è una gara del campionato in corso, addirittura di appena due mesi e mezzo fa. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Caso arbitri, il designatore Rocchi intercettato su Torino-Inter del 26 aprile 2026. I pm: «C'era un accordo con esponenti nerazzurri in rapporti con Gravina»

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Scandalo arbitri, Gianluca Rocchi intercettato: spunta il nome di un dirigente dell'Inter

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