Robbiate casolare in fiamme | il video

Da ilgiorno.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un casolare nel comune di Robbiate è stato completamente distrutto da un incendio. L’edificio, utilizzato come deposito di attrezzi da lavoro, legnaia e contenente materiale altamente infiammabile, è stato avvolto dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita. Un video mostra le fiamme che avvolgono l’edificio durante le operazioni di spegnimento.

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Completamente distrutto l'edificio che era adibito a deposito di arnesi da lavoro e attrezzi agricoli e come legnaia. Dentro c'era materiale altamente infiammabile . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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