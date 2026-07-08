Robbiate casolare in fiamme | il video
Un casolare nel comune di Robbiate è stato completamente distrutto da un incendio. L’edificio, utilizzato come deposito di attrezzi da lavoro, legnaia e contenente materiale altamente infiammabile, è stato avvolto dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita. Un video mostra le fiamme che avvolgono l’edificio durante le operazioni di spegnimento.
Completamente distrutto l'edificio che era adibito a deposito di arnesi da lavoro e attrezzi agricoli e come legnaia. Dentro c'era materiale altamente infiammabile . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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