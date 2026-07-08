Ritrovati dopo cinque giorni sulle Dolomiti | ecco come hanno fatto i due escursionisti a sopravvivere
Dopo cinque giorni sulle Dolomiti, due escursionisti sono stati ritrovati vivi. Non avevano mangiato nulla durante tutto il periodo e hanno attribuito la loro sopravvivenza all’acqua di un ruscello vicino. Hanno anche detto di aver trovato nella natura la forza per non arrendersi. I soccorritori li hanno trovati in buona salute e li hanno recuperati senza complicazioni.
"Non abbiamo mangiato nulla per giorni. Siamo vivi grazie alla natura, il ruscello vicino a noi ci ha aiutato a sopravvivere e ci ha dato lo stimolo per continuare a crederci". Sono le parole, che si leggono sul Corriere della Sera, pronunciate ai soccorritori da Davide Cesaroni e Chiara Pesaresi, i due coniugi marchigiani sopravvissuti dopo essersi persi e aver passato cinque notti sulle Dolomiti. I due, 41 e 38 anni, sono stati ritrovati a 1.700 metri d'altitudine, vicino ai ruderi di Casera Col Cadorin, nelle Dolomiti friulane. Hanno passato 120 ore senza cibo, senza rete telefonica, aggrappandosi a un rivolo d'acqua e a un'unica decisione: stare fermi nell'attesa di essere ritrovati. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Davide Cesaroni e Chiara Pesaresi ritrovati vivi dopo 5 giorni sulle Dolomiti
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Dispersi sulle Dolomiti e ritrovati dopo cinque giorni, ecco come hanno fatto i due escursionisti a sopravvivereDue escursionisti dispersi sulle Dolomiti sono stati ritrovati dopo cinque giorni.
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