Due escursionisti marchigiani dispersi sulle Dolomiti da cinque giorni sono stati trovati vivi. I coniugi, di 41 e 38 anni, erano scomparsi giovedì 2 luglio tra le montagne che attraversano Friuli Venezia Giulia e Veneto. Le squadre di soccorso alpino li hanno individuati nelle ultime ore e hanno confermato che sono in buone condizioni. La ricerca si era concentrata sulla zona dopo la loro scomparsa, e il ritrovamento rappresenta la conclusione di un'operazione di soccorso durata diversi giorni.

Erano dispersi da giovedì 2 luglio sulle montagne tra Friuli Venezia Giulia e Veneto. Nelle ultime ore la buona notizia: due coniugi di Osimo (Ancona), Davide Cesaroni e Chiara Pesaresi, di 41 e 38 anni, sono stati ritrovati vivi dai tecnici del soccorso alpino. La coppia è stata individuata nella zona di Col Cadorin, un'area impervia al confine tra le province di Pordenone e Belluno. Sono in corso le operazioni di evacuazione che avvengono con un elicottero: la coppia appare molto provata anche se illesa. In quell'area i telefoni cellulari non hanno copertura di rete. L'ultima cella agganciata risaliva a giovedì 2 luglio alle 17. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Dispersi sulle Dolomiti da cinque giorni: ritrovati vivi i due escursionisti marchigiani

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Davide Cesaroni e Chiara Pesaresi ritrovati vivi dopo 5 giorni sulle Dolomiti

Notizie e thread social correlati

Dispersi in montagna da cinque giorni: ritrovati vivi due escursionisti marchigianiDue escursionisti marchigiani dispersi da cinque giorni tra Friuli Venezia Giulia e Veneto sono stati trovati vivi.

Marito e moglie ritrovati sul Col Cadorin dopo ore di ricerche: i due escursionisti erano dispersi sulle Dolomiti da 5 giorniUn uomo e una donna sono stati trovati sul Col Cadorin, nelle Dolomiti, dopo essere scomparsi cinque giorni fa.

Temi più discussi: Ritrovati vivi Davide e Chiara, gli escursionisti dispersi da 5 giorni sulle Dolomiti; Davide Cesaroni e Chiara Pesaresi dispersi sulle Dolomiti da 5 giorni: l'auto parcheggiata, la cena mai disdetta e le ricerche; Ritrovati vivi i due escursionisti dispersi sulle Dolomiti da giovedì; Chi sono i due dispersi nelle Dolomiti da quasi una settimana.

Ritrovati vivi i due escursionisti dispersi sulle Dolomiti da giovedìSono stati ritrovati vivi Davide Cesaroni e Chiara Pesaresi, i coniugi di Osimo (Ancona) dispersi da giovedì scorso sulle montagne tra Friuli Venezia Giulia e Veneto. Per la precisione erano in una zo ... tg24.sky.it

Marito e moglie ritrovati sul Col Cadorin dopo ore di ricerche: i due escursionisti erano dispersi sulle Dolomiti da 5 giorniCLAUT (PORDENONE) - Dopo ore di ricerche e di apprensione i due escursionisti sono stati ritrovati sul Col Cadorin ad una quota di circa 1700 metri. msn.com