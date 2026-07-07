Dispersi sulle Dolomiti da cinque giorni | ritrovati vivi i due escursionisti marchigiani

Da tgcom24.mediaset.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due escursionisti marchigiani dispersi sulle Dolomiti da cinque giorni sono stati trovati vivi. I coniugi, di 41 e 38 anni, erano scomparsi giovedì 2 luglio tra le montagne che attraversano Friuli Venezia Giulia e Veneto. Le squadre di soccorso alpino li hanno individuati nelle ultime ore e hanno confermato che sono in buone condizioni. La ricerca si era concentrata sulla zona dopo la loro scomparsa, e il ritrovamento rappresenta la conclusione di un'operazione di soccorso durata diversi giorni.

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Erano dispersi da giovedì 2 luglio sulle montagne tra Friuli Venezia Giulia e Veneto. Nelle ultime ore la buona notizia: due coniugi di Osimo (Ancona), Davide Cesaroni e Chiara Pesaresi, di 41 e 38 anni, sono stati ritrovati vivi dai tecnici del soccorso alpino. La coppia è stata individuata nella zona di Col Cadorin, un'area impervia al confine tra le province di Pordenone e Belluno. Sono in corso le operazioni di evacuazione che avvengono con un elicottero: la coppia appare molto provata anche se illesa. In quell'area i telefoni cellulari non hanno copertura di rete. L'ultima cella agganciata risaliva a giovedì 2 luglio alle 17. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Davide Cesaroni e Chiara Pesaresi ritrovati vivi dopo 5 giorni sulle Dolomiti

Video Davide Cesaroni e Chiara Pesaresi ritrovati vivi dopo 5 giorni sulle Dolomiti

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