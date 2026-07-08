Due escursionisti dispersi sulle Dolomiti sono stati ritrovati dopo cinque giorni. I sopravvissuti hanno riferito di aver evitato il cibo per diversi giorni, grazie all’acqua di un ruscello vicino al loro punto di ristoro. La loro resistenza si sarebbe basata sulla disponibilità di questa fonte d’acqua e sulla volontà di continuare a sperare. Le ricerche erano state avviate immediatamente dopo la loro scomparsa.

"Non abbiamo mangiato nulla per giorni. Siamo vivi grazie alla natura, il ruscello vicino a noi ci ha aiutato a sopravvivere e ci ha dato lo stimolo per continuare a crederci". Sono le parole, che si leggono sul Corriere della Sera, pronunciate ai soccorritori da Davide Cesaroni e Chiara Pesaresi, i due coniugi marchigiani sopravvissuti dopo essersi persi e aver passato cinque notti sulle Dolomiti. I due, 41 e 38 anni, sono stati ritrovati a 1.700 metri d'altitudine, vicino ai ruderi di Casera Col Cadorin, nelle Dolomiti friulane. Hanno passato 120 ore senza cibo, senza rete telefonica, aggrappandosi a un rivolo d'acqua e a un'unica decisione: stare fermi nell'attesa di essere ritrovati. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Dispersi sulle Dolomiti e ritrovati dopo cinque giorni, ecco come hanno fatto i due escursionisti a sopravvivere

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