A 12 anni, Giulia ha realizzato un desiderio che sembrava impossibile: scendere e risalire i 248 scalini del Pozzo di San Patrizio a Orvieto. Nonostante le difficoltà legate alla sua condizione fisica che le impedisce di camminare, ha vissuto un’esperienza che ha descritto come uno dei viaggi più belli della sua vita. L’evento si è svolto nella cittadina umbra, attirando l’attenzione di chi ha assistito alla sua impresa.

Orvieto (Terni) 26 aprile 2026 – Il suo sogno è diventato realtà. Giulia, 12 anni, nonostante l’impossibilità di camminare, desiderava tanto poter scendere e risalire i 248 scalini del Pozzo di San Patrizio a Orvieto. I volontari dell’associazione Majella Sporting Team di Lama dei Peligni (Chieti) l’hanno aiutata in questa impresa. Alla fine non riusciva a contenere l’emozione: “Ero veramente curiosa di vedere quanto fosse profondo questo pozzo ed è stato sicuramente uno dei più bei viaggi che potevo immaginare ”, ha raccontato. La speciale carrozzella e i volontari. A raccontare l’impresa di Giulia è Gianluigi Basilietti per l’ Ansa. Nel...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il sogno di Giulia (oltre ogni ostacolo), a 12 anni scende nel Pozzo di San Patrizio: “Uno dei viaggi più belli della mia vita”

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