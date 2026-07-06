prato oggi nuova maglia il calendario biancazzurro

Oggi il Prato ha presentato la nuova maglia. Questa settimana segna l'inizio di un periodo importante per la squadra, che si concluderà con il raduno del 13 luglio per test fisici e visite mediche. Il 15 luglio, i biancazzurri partiranno per un ritiro a Sestola, dove resteranno fino al 25 luglio per allenamenti e preparazione.

Comincia oggi una settimana importante in casa Prato. Sarà l’ultima prima del raduno per test fisici e visite mediche del 13 luglio. Il 15 invece i biancazzurri partiranno per il ritiro a Sestola, dove la squadra si allenerà fino al 25. Come annunciato dal direttore sportivo Gianluca Berti, in questi giorni verranno completate quante più operazioni possibili, così da mettere a disposizione di mister Alessandro Dal Canto una rosa quasi al completo. Nella giornata di oggi arriverà l’annuncio di un altro confermato: all’appello mancano sicuramente Simone Greselin e Francesco Verde. In chiave entrata va registrato l’interessamento per l’attaccante Claudio Santini, classe ‘92 sotto contratto con l’ Union Brescia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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