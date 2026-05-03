Hockey Prato top Una marea di reti

Nel match di hockey su prato, la squadra ha conquistato una vittoria schiacciante con il risultato di 16-1. La partita si è conclusa con un largo margine di reti, lasciando poco spazio a eventuali discussioni sulla loro validità. La squadra ha dimostrato una netta supremazia sul campo, mettendo a segno numerosi gol durante l’incontro. La gara si è svolta in modo chiaro e senza complicazioni, con i giocatori che hanno mostrato un ottimo ritmo.

Un 16-1 netto, che lascia poco spazio a recriminazioni di sorta. E con questa vittoria ottenuta a Maliseti contro il CGC Viareggio, l’ Hockey Prato chiude il girone E del campionato di Serie B di hockey su pista al primo posto con 39 punti, undici in più del Pumas Viareggio (che però ha una gara in meno). L’ultima partita della "regular season" svoltasi lo scorso giovedì si è conclusa rispettando il pronostico della vigilia, per un successo mai in discussione per gli uomini di coach Enrico Bernardini. Barbani e compagni hanno conquistato ufficialmente la qualificazione alle " Final Six " da primi della classe: gli spareggi-promozione inizieranno il prossimo 15 maggio a Vercelli e si chiuderanno il 17 maggio successivo.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Hockey Prato top. Una marea di reti A Portrait of the Artist as a Young Man by James Joyce - Full Audiobook Notizie correlate Primato Hockey Prato . Trasferta ok con sei retiNono successo stagionale (in dieci gare sin qui giocate) e primo posto difeso dall’assalto dei rivali più prossimi. Il Prato non decolla: a Sansepolcro finisce a reti inviolateSansepolcro (Arezzo), 15 febbraio 2026 - Torna a far punti fuori casa il Prato, ma è un punto che non può soddisfare i biancazzurri quello ottenuto... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Hockey Prato top. Una marea di reti; Hockey Prato in campo contro il Cgc Viareggio; Il Prato mette la sesta: Greselin e Lattarulo stendono lo Sporting Club Trestina; Ultimo allenamento per gli azzurri, sabato alle 20.00 (diretta FISG.tv) la rivincita tra Gran Bretagna e Italia a Nottingham. Hockey Prato top. Una marea di retiUn 16-1 netto, che lascia poco spazio a recriminazioni di sorta. E con questa vittoria ottenuta a Maliseti contro ... lanazione.it Hockey su prato, il Cus Cube Brescia risorge dal bassoIl club dello storico presidente Mario Vinai riparte dalla serie B con un nuovo ciclo affidato alla «linea verde» ... giornaledibrescia.it https://www.0574tempodisport.it/2026/05/01/hockey-prato-chiude-davanti-al-pubblico-amico-con-la-netta-vittoria-con-viareggio-dal-15-al-17-a-vercelli-la-final-six-promozione/ - facebook.com facebook