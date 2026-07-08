A Mandello del Lario sono stati intensificati i controlli della polizia locale per garantire la sicurezza durante l’estate. Dopo un’ordinanza del sindaco che vieta l’ingresso ai ragazzini provenienti da Milano e hinterland nei luoghi pubblici come il lido e i giardini a lago, sono stati rafforzati i controlli sia sul litorale che nel centro del paese. Le verifiche mirano a contrastare comportamenti indesiderati e mantenere l’ordine pubblico.

Controlli anti-maranza a Mandello del Lario per un’estate sicura per tutti. Dopo l’ordinanza varata dal sindaco Riccardo Fasoli per tenere lontano dal lido e dai giardini a lago ragazzini incivili in trasferta da Milano e hinterland, nel paese rivierasco scattano ora controlli più serrati. Sono stati reclutati di rinforzo agenti di polizia locale di altri comandi per aumentare la loro presenza soprattutto durante i week end, specialmente nelle fasce centrali dei fine settimana. Sono stati inoltre predisposti dei servizi serali: "Interessano non solo l’area dei giardini a lago, ma anche le zone periferiche, con particolare attenzione ai parchi pubblici e alle aree gioco", spiega il primo cittadino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rinforzi alla polizia locale. Controlli al lido e in paese contro i turisti indisciplinati

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