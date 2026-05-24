Ruba smartphone ai turisti che fanno il bagno a Lido Mappatella bloccato tra la folla dalla Polizia Locale
Un uomo è stato fermato dalla Polizia Locale mentre tentava di rubare uno smartphone a un turista sulla spiaggia del Lido Mappatella, sul Lungomare di Napoli. Il furto è avvenuto mentre i turisti erano in acqua. La polizia è intervenuta tra la folla, bloccando l’uomo prima che potesse allontanarsi con il dispositivo. Non sono stati segnalati danni o feriti durante l’intervento.
Un uomo è stato bloccato dalla Polizia Locale mentre rubava uno smartphone ai turisti sulla spiaggia del Lido Mappatella sul Lungomare di Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Mi hanno rubato €22.000
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