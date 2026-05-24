Ruba smartphone ai turisti che fanno il bagno a Lido Mappatella bloccato tra la folla dalla Polizia Locale

Notizia in breve

Un uomo è stato fermato dalla Polizia Locale mentre tentava di rubare uno smartphone a un turista sulla spiaggia del Lido Mappatella, sul Lungomare di Napoli. Il furto è avvenuto mentre i turisti erano in acqua. La polizia è intervenuta tra la folla, bloccando l’uomo prima che potesse allontanarsi con il dispositivo. Non sono stati segnalati danni o feriti durante l’intervento.