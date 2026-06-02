Un giovane di 22 anni è stato arrestato a Napoli, in Piazza Garibaldi, dopo una rapina a un turista. Le indagini della Polizia, che hanno coinvolto analisi di immagini e controlli sul territorio, hanno portato all’arresto. Non sono stati forniti dettagli sulla dinamica dell’evento o sulle eventuali armi utilizzate. L’uomo è stato trasferito in carcere in attesa di ulteriori processi.

Napoli Piazza Garibaldi, rapina a turista: arrestato un 22enne dopo le indagini della Polizia tra immagini e controlli. Napoli, rapina ai danni di una turista vicino Piazza Garibaldi. Un giovane è stato fermato dalla Polizia di Stato a Napoli, gravemente indiziato di una rapina ai danni di una cittadina svizzera avvenuta nei giorni scorsi nei pressi di Piazza Garibaldi. L’attività investigativa è stata condotta dagli agenti del Commissariato Vicaria?Mercato, che hanno ricostruito la dinamica dell’episodio partendo dalla denuncia della vittima. Lo scippo della collana e la fuga. Secondo quanto accertato, la donna stava percorrendo via Alessandro Poerio quando è stata avvicinata da un uomo che le ha strappato la collana d’oro, per poi fuggire rapidamente tra le strade della zona. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Rapina a turista, Piazza Garibaldi: arrestato 22enne

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Turista rapinata della collana a piazza Garibaldi, 22enne finisce in carcereUna turista svizzera è stata rapinata della collana d'oro mentre camminava in via Alessandro Poerio, vicino piazza Garibaldi.

Rapina a turista a Porta Nolana, individuato: arrestato 22enneUna rapina ai danni di una turista straniera si è verificata a Porta Nolana, a Napoli.

Temi più discussi: Urla in piazza Garibaldi, la polizia interviene e arresta un uomo; Due arresti per rapina e tentata rapina in poche ore tra piazza e corso Garibaldi; Ruba la collanina a una turista: arrestato con l'aiuto dei passanti; Napoli, turista rapinata della collana d’oro in Corso Garibaldi: arrestato 19enne.

Turista rapinata della collana a piazza Garibaldi, 22enne finisce in carcereLa donna, cittadina svizzera, era stata avvicinata in via Alessandro Poerio. Decisive le immagini delle telecamere di videosorveglianza ... napolitoday.it

Due arresti per rapina e tentata rapina in poche ore tra piazza e corso GaribaldiUna turista scippata della collana, un uomo minacciato per denaro: bloccati dagli agenti un diciannovenne e un ventisettenne ... msn.com