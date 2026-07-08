Rimini | showcooking e sapori contemporanei sul mare

A Rimini, il 6 luglio, si sono tenuti showcooking e serate di degustazione al Mercato Coperto, parte di un evento chiamato “Dire, Mare, Mangiare”. Durante l’appuntamento, chef hanno preparato piatti con sapori contemporanei, mentre i visitatori hanno potuto assaggiare specialità di mare. L’iniziativa fa parte di un’offerta gastronomica estiva che si svolge nella città, con l’obiettivo di promuovere la cucina locale e i prodotti del mare.

. L’appuntamento con “Dire, Mare, Mangiare” e le cene al Mercato Coperto arricchiscono l’offerta gastronomica estiva. Al 6 luglio, Rimini si propone come una destinazione in cui il cibo diventa una chiave di lettura del territorio, andando oltre la semplice tradizione e trasformandosi in un linguaggio capace di raccontare la città attraverso esperienze che uniscono cucina, ospitalità e identità locale. Dai locali affacciati sul mare fino alle colline dell’entroterra, la gastronomia riminese si basa su ingredienti semplici e stagionali: piadina, pesce dell’ Adriatico, pasta fresca fatta a mano, olio extravergine e prodotti delle colline costruiscono un’offerta autentica, riconoscibile e in continua evoluzione, senza perdere il legame con le radici. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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